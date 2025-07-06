سموتريتش ينتقد نتنياهو بسبب استراتيجية مساعدات غزة: خطة المساعدات ستفيد حماس

انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل ​سموتريتش​ بشدة اليوم قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

واتهم سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية".

واردف "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا أمس بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب".

وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتانياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة.

ولم تُعلن الحكومة الإسرائيلية عن أي تغييرات في السياسة المتعلقة بالمساعدات المقدمة لغزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة أجرت تصويتا بشأن السماح بدخول مساعدات إضافية إلى شمال القطاع.