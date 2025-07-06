وزارة الطوارئ السورية: السيطرة على معظم حرائق اللاذقية ولا خسائر بشرية حتى الآن

أعلن وزير الطوارئ و​إدارة الكوارث​ السوري رائد الصالح السيطرة على نسبة كبيرة من ​حرائق الغابات​ المندلعة في ريف اللاذقية، معربا عن تفاؤله بإخمادها بالكامل بحلول مساء اليوم.

وذكر الصالح في تصريح له، بانه "سيطرنا على نسبة كبيرة من الحرائق، لكن الرياح ومخلفات الحرب تعيقان السيطرة الكاملة"، مشيرا إلى أن "قرية قسطل معاف من أكثر القرى تضررا بالحرائق"، مؤكدا في الوقت نفسه "عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن". وأضاف: "نحن متفائلون بالسيطرة الكاملة على الحرائق مساء اليوم إذا استقرت سرعة الرياح".

وفي وقت سابق، أكد الوزير أن "غرفة العمليات الميدانية المشتركة التي تم تشكيلها باشرت عملها بتأمين سيارات نقل المياه لدعم فرق الإطفاء، وتنظيم فرق تطوعية من مدربين على مكافحة الحرائق، إلى جانب توفير آليات ثقيلة لفتح خطوط النار والمساهمة في احتواء انتشار النيران".

وأعرب الصالح عن تقديره للمنظمات المشاركة وجميع الأفراد الذين يقدمون الدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة.