مقتل عنصرين في الحرس الثوري الإيراني خلال تفكيك متفجرات من مخلفات الحرب مع إسرائيل

قتل عنصران في ​الحرس الثوري الإيراني​ الأحد في غرب البلاد فيما كانا يحاولان تفكيك متفجرات في منطقة طاولها القصف الإسرائيلي خلال الحرب بين ايران واسرائيل، وفق ما نقل إعلام محلي.

واشارت وكالة "تسنيم" الايرانية نقلا عن بيان للحرس الثوري، الى أن "عنصرين في الحرس قتلا الأحد في خرم أباد غرب ايران، فيما كانا يقومان بتنظيف منطقة متفجرات خلفها عدوان النظام الصهيوني".

وأعلنت وكالة فارس الايرانية، من جانبها، وفاة جندي في يزد وسط ايران متأثرا بجروح أصيب بها خلال الهجوم الإسرائيلي.