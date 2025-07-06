هيئة بريطانية: زوارق أطلقت النار على سفينة قبالة الحديدة باليمن

اشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الى إن ​سفينة​ تعرضت لإطلاق نار من عدة زوارق صغيرة، استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف، على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأوضحت الهيئة في إشعار، أن فريقا أمنيا مسلحا رد على إطلاق النار، وأن الأمر لا يزال مستمرا.