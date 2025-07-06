اشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الى إن سفينة تعرضت لإطلاق نار من عدة زوارق صغيرة، استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف، على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.
وأوضحت الهيئة في إشعار، أن فريقا أمنيا مسلحا رد على إطلاق النار، وأن الأمر لا يزال مستمرا.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بريطانية: زوارق أطلقت النار على سفينة قبالة الحديدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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