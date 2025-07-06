شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لخوض انتخابات "الشيوخ".. بدء تقديم استقالات من مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب تقديم استقالاتهم رسميا، تمهيدا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك التزاما بنص المادة (252) من الدستور، التي تحظر الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

وفي هذا السياق، أعلنت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، تقدمها باستقالتها رسميا من المجلس، استعداداً للترشح عن حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية عن الدائرة الثانية (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، والتي يقع مقرها في مديرية أمن الجيزة.

وأكدت الضبع، أن خطوتها تأتي احتراما للنصوص الدستورية المنظمة، واستجابة لتكليف الحزب بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ.

كذلك أكد اللواء عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، تقدمة باستقالته الرسمية من المجلس تمهيداً للتقدم بأوراق ترشحه علي مقعد الفردي بانتخابات الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بدائرة محافظة قنا، وذلك في إطار التزامه بالنصوص الدستورية.

وتقضي المادة 252 من الدستور المصري بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ".

ومن المتوقع أن تتوالى الاستقالات خلال الأيام المقبلة، من نواب قرروا خوض سباق مجلس الشيوخ"، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم أوراق الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.