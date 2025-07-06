شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يصدر الدفعة الأولى من خطابات الترشح للفردى بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 03:06 م

أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الدفعة الأولى من خطابات الترشح لعدد من كوادر الحزب وقياداته بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، بني سويف، والبحيرة، وذلك في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس السبت.

وتسلم خطابات الترشح كل من:

المهندس شريف القاضي، رئيس لجنة الإسكان بالحزب وعضو الهيئة العليا، مرشح الحزب بمحافظة الإسكندرية.

الأستاذ أحمد العايدي، السكرتير العام المساعد وعضو الهيئة العليا، مرشحًا عن محافظة الإسماعيلية.

المستشار علي فايز، السكرتير العام المساعد وعضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الحزب ببني سويف، مرشحًا عن المحافظة.

المستشار إبراهيم إدوارد، مرشح الحزب عن محافظة القاهرة.

الأستاذ الدكتور أحمد سلامة، أستاذ أمراض النساء بجامعة الزقازيق، مرشحًا عن محافظة الشرقية.

الدكتور حاتم عتمان، الباحث بقسم الاقتصاد السياسي بكلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، مرشحًا عن الشرقية أيضًا.

وشهد تسليم خطابات الترشح بمحافظة الشرقية حضور اللواء بيليه النجار، رئيس لجنة الحزب بالمحافظة.

وأكد حزب الوعي حرصه على الدفع بمرشحين يحظون بالاحترام والتقدير في محافظاتهم، ويتميزون بكفاءات قيادية ومهنية تؤهلهم لتمثيل الشعب والتعبير عن طموحاته وآماله.

ودعا الحزب جموع المواطنين إلى التدقيق في اختيار نوابهم والمشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد الكامل بين جميع المرشحين.

وأعرب الحزب عن ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات وقدرتها على تنظيم نسخة متميزة من انتخابات مجلس الشيوخ، تعكس تطور المسار الديمقراطي وتعزز رصيد الدولة المصرية.