إيهاب حمادة: النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية والحفاظ على نقاط قوة لبنان هو نقاش داخلي بحت

اشار النائب ايهاب حمادة خلال مشاركته في في المسيرة العاشورائية في الهرمل الى ان "النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية والحفاظ على نقاط قوة لبنان هو نقاش داخلي بحت ببن اللبنانيين، وعندما يقود إلى تبني صيغة حامية مدافعة ثابتة، ونحن على اطمئنان لها نذهب إلى الكلام الفصل".

واعتبر ان "يجب تحقيق المندرجات في انسحاب العدو من أرضنا المحتلة، وفي ضمان ثرواتنا وقدرتنا على ضمان مواجهة هذا العدو، الذي يمارس الإبادة والقتل في كل لحظة، وفي ضمان مستقبل أبنائنا، ووجودنا وثرواتنا وارضنا ومستقبلنا وتمكين الدولة من ان تكون قادرة على حماية أبنائها، ومندرجات أن تكون دولة بعد ذلك نذهب في موقف داخلي بحت حول نقاش حول ​استراتيجية دفاعية​، على ان تقود إلى كلام في السلاح الذي يشكل ضمانة لحماية لبنان في صيغة يتفق عليها اللبنانيون جميعا، وتحوز على الإجماع على نقاط القوة وإمكانية الحماية وحفظ الثروات والحماية".