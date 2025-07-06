أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عبر تصويت هاتفي، سفر رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، إلى واشنطن حتى يوم الجمعة المقبل، فيما جرى تكليف وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بتولّي رئاسة الكابينيت خلال فترة غياب نتنياهو، بحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم".
وذكرت تقارير إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو، سيُغادر في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الإثنين، متوجهًا إلى واشنطن في زيارة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الاسرائيلية تصادق على سفر نتانياهو إلى واشنطن حتى الجمعة وتُكلف كاتس برئاسة الكابينيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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