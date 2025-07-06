هيئة البث الإسرائيلية: مغادرة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة

افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "مغادرة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة".
وتبدأ اليوم الأحد في الدوحة جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى.
واشار مسؤول في تصريح لوكالة "فرانس برس" الى أن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد"، لافتا إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".
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