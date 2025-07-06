شكرا لقرائتكم خبر عن حسم تفاصيل القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر لـ"الخليج 365"، أن القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ستعقد اجتماعا نهائيا يوم الثلاثاء القادم لحسم تفاصيل وشكل القائمة وأسماء مرشحيها وكل ما يرتبط بها.

ولفتت إلى أن الخميس سيكون موعد التقدم بالقائمة للهيئة الوطنية للانتخابات بعد استكمال كل أوراق المرشحين ومراجعتها.

ويعقد تحالف الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر اجتماعه الثانى مساء غد الاثنين، بمقر حزب حماة الوطن، لحسم الصورة النهائية لشكل القائمة ومرشحيها تمهيدا للتقدم بها خلال أيام فتح باب الترشح المقررة من يوم 5 يوليو وحتى يوم 10 يوليو.

وشهد الاجتماع الأول الذى استمر قرابة ثلاث ساعات مشاركة واسعة من ممثلى 13 حزبًا وكيانًا سياسيًا، هي: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهورى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصرى، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التوافق على مجموعة من المبادئ والمعايير الحاكمة لمسار إعداد القائمة الوطنية، وتشكيل لجنة قانونية مشتركة لتولى الإجراءات اللازمة لتقديم القائمة.