أ ف ب: جولة جديدة من المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة تبدأ اليوم في الدوحة

تبدأ اليوم الأحد في الدوحة جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى.

واشار مسؤول في تصريح لوكالة "فرانس برس" الى أن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد"، لافتا إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".