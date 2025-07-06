مدينة النبطية أحيت عاشوراء بشعار "بعين الله" بمشاركة رسمية وشعبية واسعة

أحيت مدينة ​النبطية​ مراسم العاشر من المحرم "​عاشوراء​ "، بشعار رفعه النادي الحسيني "بعين الله"، حيث تلا امام المدينة ومفتيها الشيخ عبد الحسين صادق ​السيرة الحسينية​ في النادي الحسيني في النبطية بمشاركة ممثلين عن نواب النبطية وقيادات من حركة أمل وحزب الله وشخصيات امنية وعسكرية وحشود غفيرة من الأهالي والشخصيات والفاعليات

وعندما كان أمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق يتلو السيرة الحسينية من على منبر النادي الحسيني في النبطية وبمعاونه بحضور، لفيف من علماء الدين، واهالي وفاعليات النبطية والجوار، في وقت كان المواطنون يتوافدون سيرا على الاقدام الى المدينة من كل مداخلها التي اقفلها الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بالعوائق الحديدية منعا لدخول السيارات الى وسط المدينة وتولت عناصر من الجيش والدرك تفتيش الداخلين الى المدينة تفتيشا دقيقا.

وعند انتهاء تلاوة السيرة الحسينية باشرت لجنة عاشوراء في النبطية بتشخيص موقعة "الطف"، في ​كربلاء​ التي استشهد فيها الامام الحسين وال بيته على ساحة بيدر النبطية وذلك بحضورامام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق ، وعلماء دين وقيادات عسكرية وامنية وشخصيات وقيادات من حركة أمل وحزب الله ولفيف من علماء الدين وسط حشود المواطنين الذين اصطفوا حول الساحة وعلى شرفات المنازل والابنية المحيطة وعلى سطوحها لمشاهدة تشخيص الموقعة والتي شارك بأدائها ممثلين لبنانيين ومحليين محترفين من ابناء النبطية .

وواكبت عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي، والمديرية الإقليمية لامن الدولة في النبطية مسيرات الضريبة التي واكبها ايضا مسعفون من الصليب الاحمر اللبناني واسعاف النبطية ومن الجمعيات الصحية والاهلية.