نفاع غادر إلى روما للعمل على دعوى تقديس إسطفان الدويهي وفتح ملف إعلان قداسة يوسف بك كرم

غادر النّائب البطريركي العام على زغرتا- إهدن المطران ​جوزيف نفاع​ إلى روما، لمباشرة العمل الرّسمي على دعوى تقديس الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي، وفتح ملف دعوى إعلان قداسة يوسف بك كرم.

يرافق المطران نفاع في زيارته كل من الخورأسقف إسطفان فرنجية، والأب ماجد مارون الأنطوني الّذي تسلّم مهام "طالب الدّعوى".

ودعا المطران نفاع، الجميع إلى "الصّلاة من أجل إتمام إرادة الله في هذا العمل المقدّس".