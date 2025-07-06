أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غسان حاصباني​، إلى أنّه "حتّى الآن، لم يتّخذ مجلس الوزراء أي قرار بخصوص جدول زمني وخطّة لحصر السّلاح بيد الدّولة". وتساءل في تصريح، "على أي أساس تتم صياغة الرّدّ على ورقة الموفد الأميركي توم براك من قبل الرّؤساء الثّلاثة، من دون عِلم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة الّتي أعطاها الدّستور هذه الصّلاحيّة؟ وهل سيمرّ الرّدّ عبر مجلس الوزراء، أم سيتحمّل الرّؤساء الثّلاثة شخصيًّا مسؤوليّة تبعاته؟".

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: على أي أساس يُصاغ الرد على ورقة براك من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.