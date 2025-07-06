شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يدعو وزير الشؤون القانونية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على تعاونه المتواصل مع البرلمان، ودعاه إلى حضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة المقرر عقده اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، "ندعو المستشار وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع اللجنة، والتي ستستعرض خلاله مذكرة وزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات المُقترحة على مشروع قانون الرياضة، إلى جانب التعقيب القانوني من الأمانة العامة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي وعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

جدير بالذكر، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وجه في جلسة سابقة الاشادة بالجهود المبذولة من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال مناقشات اللجنة لتعديلات قانون الرياضة.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب علي قانون الرياضة أعادت التوازن بين نصوص القانون والترابط بين مواده.