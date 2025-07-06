شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عبدالجواد: القائمة الوطنية نموذج قوى للتوافق وتغليب المصلحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج قوي للتوافق السياسي الذي يضم أكبر عدد ممكن من مختلف التيارات والأحزاب، منوها بأن الحزب لديه رؤية واضحة في تعزيز توسيع دائرة المشاركة السياسية ودعم أي تحالف يعبر عن التعددية الحزبية والمجتمعية التي تمثيل طبيعة المجتمع داخل الدولة المصرية.

وأضاف أن الحزب يحرص على اختيار مرشحيه استنادا إلى معايير تتمثل في امتلاك المرشح لقدر كبير من الثقل الشعبي والجماهيري والقدرة على التواصل مع المواطنين، فضلا عن قدرته على أداء دوره البرلماني واستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية.

وأشار إلى أن القائمة الوطنية شهدت توافق كبير وتغليب للمصلحة العامة فوق أي اعتبار للمصالح الحزبية أو الشخصية، حيث إننا ننستهدف من ذلك تشكيل مجالس برلمانية قادرة على دعم مسيرة الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية في مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد أننا قدمنا أفضل ما لدينا من كوادر قادرة على تمثيل الشعب المصري في المجالس النيابية وادعو المواطن لاستغلال حقه الدستوري والمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثله مستغلين حجم مساحة الديمقراطية التي نعيشها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.