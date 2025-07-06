شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يستقبل أكثر من 2.3 مليون راكب خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

سجل مطار القاهرة الدولي خلال شهر يونيو الماضي، حركة نشطة في أعداد الركاب والرحلات الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,390,855 راكبًا، على متن 17,919 رحلة جوية.

وشهد المطار مغادرة 1,098,938 راكبًا عبر 8,934 رحلة، في حين بلغ عدد القادمين 1,291,917 راكبًا وصلوا على متن 8,985 رحلة.

ويأتي هذا الأداء في ظل تطبيق إجراءات تشغيلية دقيقة، أسهمت في تقليل زمن الانتظار وتحسين انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول.

كما ساهمت خدمات المطار الحديثة، والتي تشمل تفعيل خدمات إنهاء الإجراءات الذاتية وتركيب لوحات إرشادية جديدة في أنحاء المطار، في تحسين تجربة المسافرين وضمان سرعة وكفاءة التشغيل.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة مطار القاهرة الدولي على التعامل مع الكثافة المتزايدة في حركة الطيران، مع الحفاظ على جودة الخدمة، ما يعزز مكانته كبوابة مصر الأولى.