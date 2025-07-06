كوريا الجنوبية وأميركا تجريان مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى مسؤولان كبيران من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي وهو التاسع من يوليو، والذي يمثل نهاية فترة توقف مدتها 90 يوما لفرض الرسوم الجمركية الأميركية. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان كو التقى مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير في واشنطن.

واقترحت كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة إطارا جديدا للتعاون الصناعي، مؤكدة على ضرورة أن تشمل أي اتفاقية تجارية نهائية بين البلدين إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها من السيارات والصلب،

وبحسب وزارة الصناعة الكورية اليوم الأحد، قدم وزير التجارة يو هان-كو هذا المقترح لنظيره الأميركي جاميسون غرير خلال اجتماع السبت في واشنطن، مشيرة إلى أن الرؤية الكورية تهدف إلى بناء شراكة صناعية "متبادلة المنفعة" في سلاسل التوريد، تماشيا مع سعي الولايات المتحدة لتحقيق نهضة في قطاع التصنيع لديها.

كما ناقش الجانبان تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25% المفروضة على كوريا الجنوبية من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسماح بإجراء مفاوضات تجارية أكثر جوهرية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية أن سيئول تسعى من خلال هذه المبادرة إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب سابقاً، وتأمين إعفاء كامل أو تخفيض للرسوم على منتجاتها الرئيسية.

وأكد وزير التجارة الكوري على أن سيئول وواشنطن ملتزمتان بإيجاد حلول مربحة للطرفين، مشددا على أن المفاوضات ستستمر حتى النهاية على أساس حماية المصالح الوطنية الكورية لتحقيق "نتيجة إيجابية".