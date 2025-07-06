البرازيل تفتتح قمة بريكس في ريو دي جانيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - يجتمع قادة مجموعة بريكس لاقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الأحد، لعقد قمة تستمر يومين. واشتق اختصار بريكس من الأحرف الأولى للدول الأعضاء المؤسسة.وتعتزم القمة، التي ترأسها البرازيل، معالجة قضايا السياسة الصحية، والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ. ولكن للمرة الأولى، يغيب الرئيس الصيني شي جين بينج، حيث أرسل رئيس الوزراء لي تشيانج مكانه.

وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنتدى أعمال بريكس أمس السبت إن دول بريكس تمثل الآن ما يزيد عن نصف سكان العالم و40 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

تعد هذه القمة الـ 17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليا 10 دول بعد توسعها الأخير.