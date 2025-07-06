نقلت صحيفة "معاريف"، عن اللواء احتياط إسحاق بريك، قوله إن "النجاحات التي يتحدث عنها جيشنا بغزة لا تتطابق مع الواقع المرير على الأرض"، لافا الى أن "حماس عادت إلى حجمها قبل الحرب بنحو 40 ألف مقاتل متمركزين في الأنفاق". واعتبر أن "رئيس أركان الجيش ال​إسرائيل​ي إيال زامير اختار إرضاء رئيس الوزراء والقيادة السياسية لضمان بقائهم في الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر معاريف عن اللواء احتياط إسحاق بريك: النجاحات التي يتحدث عنها جيشنا بغزة لا تتطابق مع الواقع المرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.