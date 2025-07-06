رئيس الغابون أسس حزبًا سياسيًا جديدًا

أعلن رئيس ​الغابون​ بريس أوليغي نغيما (Brice Oligui Nguema)، الّذي تولّى السّلطة في البلاد اثر انقلاب أنهى حكم عائلة بونغو الّتي حكمت لعقود، تأسيس حزب سياسي يحمل اسم "الاتحاد الدّيمقراطي للبنّائين".

وأشار بيان للحزب الجديد، إلى أنّه "يجسّد رغبةً مشتركةً في إعادة بناء العقد الاجتماعي الغابوني، بعد الفوز الرّئاسي الباهر الّذي أنهى أكثر من 50 عامًا من حكم سلالة بونغو"، موضحًا أنّ شعار الحزب هو "الشّمول والتّنمية والسّعادة... ويعكس طموحًا بسيطًا: توحيد الغابون والتحوّل والارتقاء بها".

وكان نغيما، وهو جنرال سابق أطاح بعلي بونغو نجل الرّئيس عمر بونغو خلال انقلاب في آب عام 2023، قد فاز في الانتخابات الرّئاسيّة الّتي أُجريت في نيسان الماضي، بنسبة 95% من الأصوات.