كاتدرائية "نوتردام" استقطبت أكثر من ستة ملايين زائر منذ إعادة فتحها

استقطبت كاتدرائية "نوتردام" في باريس التي رُممت بعد حريق دمرها عام 2019 أكثر من ستة ملايين زائر منذ إعادة فتحها في كانون الأول الفائت.
وقال المسؤول عن الكاتدرائية المونسنيور أوليفييه ريبادو دوما لصحيفة "لا تريبون ديمانش" إن "نوتردام تُعدّ اليوم المعلم الأكثر جذبا للزوار في فرنسا".
وأضاف "لا يُضاهي التأثر الذي أحدثه الحريق سوى التأثر الذي أحدثته إعادة الافتتاح".
واستقبلت نوتردام 6,02 ملايين شخص بين 16 كانون الأول 2024 و30 حزيران 2025، بمتوسط 35 ألف زائر يوميا، وفقًا لأرقام نُشرت في "لا تريبون ديمانش".
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