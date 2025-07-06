مودي التقى رئيس الأرجنتين بإطار السعي لتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين الهند و"ميركوسور"

التقى رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ (Narendra Modi) بالرّئيس الأرجنتيني ​خافيير ميلي​ (Javier Milei) في بوينس آيرس، حيث حضّه على توسيع اتفاقيّة التّجارة بين نيودلهي وتكتّل "​ميركوسور​" في أميركا الجنوبيّة.

وأشارت الرّئاسة الأرجنتينيّة في بيان، إلى أنّ المسؤولَين قرّرا في الاجتماع الّذي تخلّله غداء عمل، "تعميق العلاقات الثّنائيّة والرّوابط التّجاريّة".

من جهته، لفت الدّبلوماسي في وزارة الخارجيّة الهنديّة بيرياسامي كوماران، في تصريح صحافي، إلى أنّ مودي "طلب دعم الأرجنتين في توسيع اتفاقيّة التّجارة التفضيليّة بين الهند وميركوسور"، مبيّنًا أنّها "ناقشا ضرورة تنويع وتوسيع التّجارة الثّنائيّة" في قطاعات تشمل الدّفاع والتّكنولوجيا والصّحة.

وتأتي هذه المحادثات الثّنائيّة مع ميلي، ضمن جولة دبلوماسيّة سريعة لمودي، قبيل مشاركته في قمّة دول "البريكس" للاقتصادات النّاشئة في البرازيل اليوم الأحد.

يُذكر أنّ "ميركوسور" أو السّوق المشتركة الجنوبيّة، تجمّع اقتصادي لدول المخروط الجنوبي بأميركا اللّاتينيّة، ويجمع الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وباراغواي، أمّا فنزويلا وبوليفيا فليستا عضوين كاملين.