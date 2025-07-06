وزير الاقتصاد الفرنسي: نأمل بالتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن خلال نهاية الأسبوع

أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار (Eric Lombard) إلى أنّه "في ما يتعلّق بالرّسوم الجمركيّة، من المرجَّح أن تُحسم الأمور خلال نهاية هذا الأسبوع، نظرًا لوجود وفد من ​المفوضية الأوروبية​ في واشنطن".

وأعرب، خلال لقاءات "إيكس أون بروفانس" الاقتصاديّة، عن أمله في أن "نتوصّل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع. وإن لم يحدث ذلك، فسيتعيّن على أوروبا بلا شك أن تظهر قوّة أكبر في ردّها لاستعادة التّوازن".

وفي بداية نيسان الماضي، أعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب زيادةً كبيرةً في ​الرسوم الجمركية​ تبدأ من 10% كحد أدنى، ويمكن أن ترتفع إلى 50% بالنّسبة للدّول الّتي تصدّر إلى الولايات المتّحدة أكثر ممّا تستورد منها. ثمّ علّق هذه الرّسوم الجمركيّة من أجل إجراء مفاوضات تجاريّة مع كل من الشّركاء. وحدّد 9 تمّوز الحالي، موعدًا نهائيًّا للتّوصّل إلى اتفاق، تحت طائلة زيادة الرّسوم الجمركيّة على الصّادرات إلى الولايات المتّحدة.