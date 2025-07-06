"النشرة": تحليق للطيران المسيّر والحربي الإسرائيلي فوق النبطية وإقليم التفاح وحاصبيا والعرقوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في النبطيّة، أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق فوق النبطية، إقليم التفاح، الجبل الرفيع، عربصاليم، حبوش، أرنون ويحمر الشقيف".

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "يُسجّل في هذا الوقت، تحليق للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى تلّة الرادار المشرفة على شبعا وخراج كفرشوبا، الهبارية، كفرحمام والبقاعَين الشّرقي والغربي".