"الشرق الأوسط": اتصالات إقليمية ومحلية مكثفة لحلحلة العقد قبيل تسليم الرد اللبناني على ورقة براك

أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الموفد الأميركي إلى ​لبنان​ ​توماس برّاك​ استبق وصوله إلى بيروت، بتوجيه رسالة بأنّ "الفرصة سانحة الآن"، في إشارة إلى حل لأزمة سلاح "​حزب الله​"، فيما فشل لبنان الرّسمي في الوصول إلى صيغة نهائيّة للرّدّ على ورقة المطالب الأميركيّة، بالتّوازي مع تشدّد ظاهري لـ"حزب الله"، الّذي قال أمينه العام الشّيخ نعيم قاسم عن قرار "المواجهة" ورفضه الخضوع للضّغوط الأميركيّة والإسرائيليّة".

وذكرت أنّ "اللّجنة المكلّفة من قبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام عقدت اجتماعًا جديدًا في القصر الجمهوري، لم يصل إلى صياغة نهائيّة للرّدّ الّذي سيسلَّم إلى الموفد الأميركي الإثنين، على أن تعقد اجتماعًا جديدًا في ضوء الاتصالات الجارية، يسبق وصوله المرتقب يوم الإثنين".

وكشفت مصادر من داخل اللّجنة لـ"الشّرق الأوسط"، عن "اتصالات إقليميّة ومحليّة مكثّفة لحلحلة العقد"، لافتةً إلى "تفاؤل مقبول".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "حزب الله والدّولة اللّبنانيّة توصّلا إلى مساحة مشتركة، تطالب بضمانات أميركيّة حيال تنفيذ أي اتفاق. وبعدما أبدى الحزب ليونةً، وضع أولويّة "تنفيذ إسرائيل لما عليها من اتفاق وقف إطلاق النّار"، الّذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثّاني الماضي، لجهة "الانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، وقف الخروقات الجوّيّة والبحريّة والبرّيّة، إعادة الأسرى، والسّماح للسّكان بالعودة"، إلى جانب "إطلاق ورشة إعادة إعمار ما هدمته الحرب" في الجنوب".

وأفادت بأنّ "الحزب كان قد ناقش في وقت سابق، بعض التّفاصيل المتّصلة بتسليم السّلاح، على قاعدة تسليم الصّواريخ الثّقيلة والمسيّرات وإعادة ما تبقّى من صواريخ متوسّطة المدى إلى إيران، حسبما قالت مصادر لبنانيّة مواكبة للمباحثات، لكنّه ربط أي تفصيل من ذلك بتنفيذ إسرائيل لما عليها من وقف إطلاق النّار، في وقت لا يزال التوّاصل قائمًا بين الحزب وبري؛ الّذي قال في بيان السّبت إنّ "اللّقاءات مستمرّة ولم يستجد أي موقف نهائي".