شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لحقوق الإنسان: قضايا تهم الناس أبرز البرامج الانتخابية للقوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" EOHR"في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المرتقبة، توصيات هامة إلى كل من القوى السياسية الفاعلة والجهات التنفيذية المسؤولة عن العملية الانتخابية.

وقال عصام شيحة رئيس المنظمة: من الضرورى أن يتم الحشد للانتخابات بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والشفافية، وبما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وأكد رئيس المنظمة علي أهمية أن تقوم القوى السياسية بحشد مؤيديها عبر برامج انتخابية واضحة تستند إلى قضايا حقيقية تهم المواطنين، بعيداً عن أي ممارسات تخل بنزاهة الانتخابات، كما يطالب الجهات التنفيذية بضمان بيئة آمنة ومحايدة للجميع، تسمح لكل المرشحين والأحزاب بالتعبير عن أنفسهم بحرية، وتكفل وصول رسائلهم الانتخابية إلى الناخبين دون عوائق أو تمييز.

ودعا عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على حرية اختيار الناخب، أو تشوه إرادته الحرة، بما يضمن انتخابات تعكس حقاً إرادة الشعب المصري.