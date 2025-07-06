اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في تركيا

اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على ما أعلن رئيس بلدية أنقرة مشيرا إلى أن التوقيفات جرت في إطار تحقيق حول اتهامات بالفساد.

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