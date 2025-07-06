الشرطة الكولومبية أوقفت مشتبهًا به في التخطيط لمحاولة اغتيال مرشح رئاسي

أوقفت ​الشرطة الكولومبية​ المدعو إلدر خوسيه أرتيغا هيرنانديز، الّذي وصفته بأنّه المخطّط اللّوجستي الرّئيسي في الهجوم الّذي وقع في السّابع من حزيران الماضي، على السّيناتور المحافظ ميغيل أوريبي، الّذي لا يزال في المستشفى في حالة خطرة، والّذي كان قد أعلن نيّته الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة المقرَّرة في أيّار 2026.

وأوضح قائد الشّرطة كارلوس فرناندو تريانا بلتران، أنّ أرتيغا هيرنانديز وضع ترتيبات "ما قبل الهجوم، وأثناءه، وما بعده".

وكان قد أُصيب أوريبي (39 عامًا) بثلاث رصاصات، اثنتان منها في الرّأس، أثناء تجمّع انتخابي في حديقة في العاصمة بوغوتا. وأوقفت الشّرطة حتّى الآن خمسة من المشتبه بهم، من بينهم المنفّذ المفترَض البالغ 15 عامًا. وأفادت الشّرطة بأنّ أرتيغا هيرنانديز الّذي لديه سجل إجرامي طويل وملف لدى "الإنتربول"، هو من نسّق الهجوم واستأجر مطلق النار وزوده بمسدس.

ويُعتقد أنّ مطلق النّار ينتمي إلى شبكة قتلة مأجورين. وذكرت مجلّة "سيمانا" أنّه أخبر المحقّقين أنّه عُرض عليه أكثر من 4800 دولار لقتل أوريبي.