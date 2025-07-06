دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الهجمات الروسية الأخيرة واسعة النطاق بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا"، مجددا "دعوته لوقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط في أوكرانيا كخطوة أولى نحو سلام عادل وشامل".

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