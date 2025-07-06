الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، "اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتسبّب بتفعيل إنذارات في بعض المناطق في البلاد".
وكان قد ادّعى الجيش الإسرائيلي في 1 تمّوز الحالي، "اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".
من جهتها، أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، أنّ "القوّة الصّاروخيّة في القوّات نفّذت عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقد حقّقت العمليّة هدفها بنجاح"، مشيرةً إلى أنّ "سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة نفّذ ثلاث عمليّات عسكريّة، استهدفت ثلاثة أهداف حسّاسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلّة، وذلك بثلاث طائرات مسيّرة".
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