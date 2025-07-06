النقل التونسية: إقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التونسية جراء اضطرابات في رحلاتها

أعلنت وزارة النّقل التّونسيّة أنّ "تبعًا لما آلت إليه وضعيّة ​الخطوط التونسية​ خلال المدّة الأخيرة، جرّاء الاضطرابات الّتي شهدتها رحلاتها، وما انجرّ عن ذلك من تعطيل لمصالح المسافرين، وما أثاره من استياء كبير لدى الرّأي العام، باعتبار مكانة هذه النّاقلة الجويّة لدى التونسيّين كرمز وطني، وما يتوجّبه ذلك من تكاتف لحلحلة هذه الوضعيّة، خاصّةً مع تشديد الرّئيس التّونسي ​قيس سعيد​ على التصدّي إلى كل ما من شأنه أن يعيق خدمة المواطن، تَقرّر:

1- إعفاء حبيب المكي كمتصرّف ممثّل للدّولة عن وزارة النّقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التّونسيّة، وبالتّالي يتمّ إعفاؤه من مهامه كرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة.

2- تعيين مستشار المصالح العموميّة طارق البوعزيزي، ممثّلًا عن وزارة النّقل بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة.

3- دعوة مجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد في أقرب الآجال، لتأمين سير عمل المؤسّسة على الوجه المطلوب".