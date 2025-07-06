شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: قانون الإيجار القديم مر بشق الأنفس وحرصنا على ألا يطرد المستأجر والان مع تفاصيل الخبر

خضع قانون الإيجار القديم للعديد من جلسات الحوار المجتمعى للوقوف على صيغة ترضى الجميع وتحدث توازنا بين المالك والمستأجر، حتى وصل إلى مرحلته الأخيرة بالأمس، ووافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وفي هذا السياق، قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن قانون الإيجار القديم جاء بعد العديد من جلسات الحوار وجاء إرجاؤه أكثر من مرة، حتى انتهينا إلى تعديل زيادة مدة تحرير العقد من 5 إلى 7 سنوات، موضحا أن الإشكالية في هذا القانون أن تحكم بين طرفين مصريين لا يميز أحدهم عن الآخر، ولكن الحكومة ستتعلم الدرس، فحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع تحدث عن الأجرة ولم يتحدث عن الطرد، ولم يمر هذا القانون إلا بعد ضغوط كبيرة جدًا وبشق الأنفس، سواء بعد تحدث رئيس المجلس أو المعارضة أو الأغلبية لأنه كان هناك مشاكل في تطبيق هذا القانون، وأثر اجتماعى سيؤثر بشكل كبير جدًا، فالحكومة التي تطبق هذا التشريع ستظلم الحكومات المتتالية في تنفيذه.

واستطرد "وهدان": ولأن الحكومة الحالية هي التي أخرجت هذا القانون وهى الموجودة اليوم في مجلس النواب، كان لابد وأن يكون هناك مادة في هذا القانون تلزم الحكومة بتوفير مسكن بديل للمستأجر الأصلى أو التابع وهو ما تم في المادة المستحدثة.