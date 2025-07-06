شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يروجون الأكاذيب لإسقاط الدولة والتشكيك فى إنجازاتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تتوقف عن ترويج الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، في محاولة يائسة لهز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

وأوضح ربيع، أن الجماعة تحاول تشويه النجاحات التي تحققها مصر في كل المجالات، خاصة المشروعات القومية الكبرى، التي تهدف لتحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن الإخوان يستغلون منصات التواصل الاجتماعي كمنصات لبث سمومهم، عبر نشر أخبار ملفقة تتعلق بالوضع الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي، وذلك بدعم من جهات معادية تسعى لضرب استقرار مصر، وأضاف أن التنظيم الإرهابي يحاول استهداف معنويات المواطنين بنشر شائعات حول الأوضاع المعيشية أو التضييق على الحريات، رغم أن الواقع يؤكد عكس ذلك.

وشدد إبراهيم ربيع على أهمية وعي المواطنين بعدم الانسياق خلف مثل هذه الأكاذيب، التي تهدف فقط إلى زعزعة استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية باتت أكثر قوة وصلابة بفضل وحدة مؤسساتها والتفاف الشعب حول قيادته ودعا إلى تحري الدقة وعدم تداول المعلومات المجهولة المصدر، مؤكدًا أن وعي الشعب هو الحصن الحقيقي أمام حرب الشائعات الممنهجة.