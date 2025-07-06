78 قتيلا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصادر في مستشفيات ​غزة​، عن سقوط 78 قتيلا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.

وأمس، أعلنت حركة "​​حماس​​"، في بيان، أنها أكملت "مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية".

وقالت إن "الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "بعد رد حركة ​حماس​ ستبدأ محادثات غير مباشرة بين الجانبين".

وكشف أنه "من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق" مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في ​غزة​ وتبادل الأسرى.