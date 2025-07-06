شكرا لقرائتكم خبر عن جدول النظام الفردى لانتخابات البرلمان لمحافظة الغربية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

خُصصت دوائر محافظة الغربية في قانون ممارسة الحياة السياسية بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، والذى قد تمت الموافقة عليه، حيث راعى المشرع في تقسيم الجداول التجاوز الجغرافي بين المحافظات لكل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للعملية الانتخاب، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وتم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

ويضمن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (103) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



تقسيم دوائر محافظة الغربية الانتخابية

ونقدم التقسيم الجديد الخاص بمحافظة الغربية كالآتى: