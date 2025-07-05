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الخامنئي شارك في إحياء ليلة عاشوراء في طهران في أول ظهور علنيّ منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل

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  • الخامنئي شارك في إحياء ليلة عاشوراء في طهران في أول ظهور علنيّ منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل 1/3
  • الخامنئي شارك في إحياء ليلة عاشوراء في طهران في أول ظهور علنيّ منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل 2/3
  • الخامنئي شارك في إحياء ليلة عاشوراء في طهران في أول ظهور علنيّ منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل 3/3

شارك المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي في إحياء ليلة ذكرى ​عاشوراء​ في "حسينية الإمام الخميني" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في أول ظهور علنيّ له منذ الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

هذا، وأظهرت مشاهد نشرها موقع الخامنئي لحظة دخوله واستقباله من قبل حشد كبير من المشاركين في الحسينية.

ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المسؤولين الإسرائيليين قد هددوا الخامنئي خلال الحرب على إيران باغتياله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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