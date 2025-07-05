وزير خارجية بريطانيا: لبنان آمن هو أمر حيوي لاستقرار المنطقة

شدّد وزير الخارجية البريطاني ​ديفيد لامي​، في تصريح، على أنّ "​لبنان​ آمن هو أمر حيوي لاستقرار المنطقة".

ويأتي تصريح لامي بعد أن التقى في وقت سابق رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، في حين أُصدرت بيان من الرئاسة اللبنانية والسفارة البريطانية في لبنان حول اللقاء.

ولفت لامي إلى "أنني ناقشت مع الرئيس جوزاف عون المخاوف المتعلقة بالضربات الإسرائيلية وأكدت دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني"، مضيفًا "معًا، شددنا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل وضرورة التزام حزب الله اللبناني بوقف إطلاق النار".

وكان قد أكّد رئيس الجمهورية ​لوزير الخارجية البريطاني​ خلال استقباله له في قصر بعبدا، أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي يصعب على الدولة بسط سلطتها وحصر السلاح بيدها والأوضاع تفرض بقاء اليونيفيل".

بدورها، أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، أنّ "وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي زار لبنان كجزء من زيارة إقليمية، مؤكدًا دعم ​بريطانيا​ المستمر لأمن لبنان واستقراره وازدهاره المستقبلي. وقد التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهوري، حيث تمً البحث بآخر التطورات المحليّة والإقليمية والعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ولبنان".