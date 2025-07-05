مرقص: محكمة المطبوعات هي المرجع الصالح الذي يبتّ بالدعاوى المقامة بوجه الصحافيين

أشار وزير الإعلام ​بول مرقص​، في بيان بعدما تكرر استدعاء صحافيين أمام النيابة العامة، إلى أنّه اجتمع برئيس الحكومة ​نواف سلام​ وأكّد معه على ضمان الحريات الإعلامية.

كما واجتمع وزير الإعلام لهذه الغاية بوزير العدل عادل نصار، وخلصا إلى "اعادة التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء".

وعليه أكّد الوزير مرقص على موقفه بأنّ "محكمة المطبوعات هي المرجع الصالح الذي يبتّ بالدعاوى المقامة بوجه الصحافيين"، وشدّد على "ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يعمل الوزير على الدفع باتجاه إقراره في المجلس النيابي والذي يضمن الحريات الاعلامية وينشئ هيئة مدنية مختصّة للنظر بالشكاوى بوجه الصحافيين".