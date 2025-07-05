شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لحزب النور يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 فردى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المهندس محمد بلال علي بطيخ، أمين حزب النور بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن الدائرة الفردية لمحافظة سوهاج، وذلك بمقر اللجنة العامة بمحكمة سوهاج الابتدائية، وسط أجواء من الحضور والدعم الشعبي.

وقد اختار "بلال" رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، وفي انتظار إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويُعد المهندس بلال بطيخ من الكفاءات السياسية والإدارية البارزة؛ إذ يشغل منصب أمين حزب النور بمحافظة سوهاج منذ تأسيس الحزب في عام 2011م، وله باع طويل في العمل السياسي والمجتمعي، والمشاركة في قيادة وتنظيم الحملات الانتخابية خلال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة على مستوى المحافظة.



كما عمل "بلال" كمهندس استشاري لعدة مشروعات قومية في أعمال البنية التحتية، وأعمال إنشاء جامعية بسوهاج الجديدة، ومشروعات الإسكان القومي، ومشروعات قطاع الصحة. وله سجل مهني حافل بالإنجازات وقد حصل على بكالوريوس في الهندسة المدينة من جامعة أسيوط



ومن جانبه، أكد المهندس بلال بطيخ أنه يتطلع إلى المساهمة في دعم استقرار الدولة وتعزيز التنمية المتوازنة بمحافظات الصعيد، مع تحسين جودة الخدمات العامة والمرافق الحيوية، وأداء المهام التشريعية من خلال مجلس الشيوخ.

كما تقدم صابر مصطفى محمد عبد القادر، وشهرته (صابر رفاد)، عضو الهيئة العليا لحزب النور، اليوم السبت، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة مطروح.



وجرى تقديم الأوراق بمحكمة مطروح الابتدائية، في إطار الاستعدادات الجارية للسباق الانتخابي المرتقب.



وقد اختار "رفاد" رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، ولكن لن يتم اعتماده قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



يذكر أن "رفاد" كان مرشحًا سابقًا عن حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020عن محافظة مطروح وحاز على ثقة الناخبين التي أهلته لجولة الإعادة، وهو عضو الهيئة العليا لحزب النور.



كما حصل "رفاد" على ليسانس آداب قسم اللغة العربية، وكان يعمل معلمًا بوزارة التربية والتعليم، وحاليًا معلم خبير لغة عربية.

وتقدم الدكتور أحمد يحيى وزير، أمين حزب النور ببني سويف، اليوم السبت، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة بني سويف.



وجرى تقديم الأوراق بمحكمة بني سويف الابتدائية، في إطار الاستعدادات الجارية للسباق الانتخابي المرتقب.

وقد اختار "يحيى وزير" رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، ولكن لن يتم اعتماده قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



يحمل أحمد وزير درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة عين شمس، إلى جانب دبلوم في أمراض القلب والأوعية الدموية من جامعة بني سويف، بالإضافة إلى دبلوم الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية.



ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025 وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.