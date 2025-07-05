شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة القانونية بـ”العدل”: استكمال أوراق مرشحينا بالقاهرة.. وتقديمها خلال اليومين القادمين والان مع تفاصيل الخبر



أعلنت اللجنة القانونية بحزب العدل الانتهاء من مراجعة أوراق مرشحي الحزب استعدادًا للتقدم بها رسميًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد المستشار أحمد الدريني، المستشار القانوني لحزب العدل، أن اللجنة استكملت الإجراءات القانونية الخاصة بمرشح الحزب في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه “من المقرر التقدم بالأوراق خلال اليومين القادمين بالتنسيق مع الزملاء في تحالف الطريق الديمقراطي.”

وأضاف الدريني أن العمل يجري بالتعاون والتشاور المستمر مع شركاء الحزب في التحالف، الذي يضم أيضًا حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لضمان الترتيب المشترك للترشح في عدد من الدوائر الكبرى.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات حزب العدل للدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، في إطار مشاركته الفاعلة في بناء بديل مدني ديمقراطي يعبر عن آمال وتطلعات المواطنين.