شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يقرر خوض انتخابات "الشيوخ" ضمن القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب التجمع خوضه انتخابات " الشيوخ " ضمن القائمة الوطنية فى إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، ودفع أعضاء الحزب الراغبين فى الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة فى انتخابات الشيوخ، فى ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، ومرشحيه، على الوفاء بها.

وأكدت الأمانة العامة، أن التنسيق الانتخابى مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، والخط السياسى المميز لـ"التجمع" الذى يؤكد قيم العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطنى، وكل المخططات الاستعمارية، التى تستهدف سلامة واستقرار الدولة المصرية، وبرنامجنا الانتخابى، يركز على مطالب الشعب الملحة، واهمها مواجهة الغلاء، والتصدى للممارسات الاحتكارية فى مجالى تجارة السلع، وتقديم الخدمات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وحماية حقوق العمال والفلاحين، وضرب بؤر الفساد التى مازالت ترعى فى مفاصل الدولة.