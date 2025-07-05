شكرا لقرائتكم خبر عن العدل يطلق حملته لانتخابات الشيوخ بـ7 مرشحين فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب العدل، أحد أحزاب تحالف الطريق الديمقراطي، عن انطلاق مشاركته الرسمية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تقدم الحزب بأوراق ترشح سبعة من مرشحيه على المقاعد الفردية في سبع محافظات حتى الآن، مؤكدًا استعداده لخوض المعركة الانتخابية برؤية واضحة وثقة في مرشحيه.

وشملت قائمة المرشحين حتى الآن:

• أحمد ياسين (أسوان)

• محمد سيد سليمان (أسيوط)

• أحمد القاضي (البحر الأحمر)

• محمود يوسف غالي (الوادي الجديد)

• محمد سعيد المصري (البحيرة)

• السيد عبدالنبي حافظ خولي (الجيزة)

• شرف الدين محمد، النائب السابق (السويس)

وحصل مرشحو الحزب على الرمز الانتخابي “الحصان”، الذي يعبّر عن انطلاقة الحزب بثبات وقوة في مضمار المنافسة، ويجسّد طموح الحزب في تحقيق أداء سياسي وتشريعي فعّال من خلال مجلس الشيوخ.

وأكد الحزب أن الأيام المقبلة ستشهد الدفع بمزيد من المرشحين في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة، الإسكندرية، والشرقية، ضمن خطة شاملة للمنافسة في مختلف الدوائر الكبرى، وذلك بالتنسيق مع شركائه في تحالف الطريق الديمقراطي، الذي يضم أيضًا حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأشار الحزب إلى أن مرشحيه يتمتعون بخلفيات مهنية وخبرات متنوعة، إضافة إلى حضور شعبي ملموس، ويخوضون الانتخابات تحت شعار “المنافسة الجادة”، حاملين رؤى إصلاحية تعزز من دور مجلس الشيوخ كمؤسسة داعمة للتشريع والرقابة والمشاركة في السياسات العامة.

ويؤكد “العدل” أن خوضه لهذه الانتخابات يأتي استكمالًا لدوره في بناء بديل مدني ديمقراطي يعبر عن تطلعات المصريين، ويسعى إلى استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية عبر ممثلين يمتلكون المصداقية والخبرة والانحياز الحقيقي لقضايا الناس