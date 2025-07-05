"النشرة": جريحة في حادث صدم في صيدا

وقع حادث صدم عند تقاطع إيليا في صيدا، ما أدى إلى وقوع جريحة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في صيدا.
وقد عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على إسعاف المصابة ونقلها إلى مستشفى لبيب الطبي في صيدا لتلقي العلاج.
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