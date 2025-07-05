معلومات "الجديد": الموفد السعودي يزيد بن فرحان غادر بيروت

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "الموفد السعودي ​يزيد بن فرحان​ غادر بيروت". وغادر يزيد بن فرحان ​لبنان​ بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين وآخرها مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي التقاه للمرة الثانية وبحثا نتائج الاتصالات حول الرد اللبنانيّ على ورقة الموفد الأميركي ​توماس باراك​.

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