مئات المهاجرين يعبرون القنال الإنجليزي في يوم واحد

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل أكثر من 500 شخص إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي، أمس الجمعة، في وقت سجلت فيه عمليات عبور القوارب الصغيرة مستويات قياسية.

وأظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن إجمالي 517 شخصاً وصلوا في ثمانية قوارب، أمس.

وارتفع العدد الإجمالي السنوي إلى 21117، ما يمثل زيادة بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويوم الثلاثاء الماضي، تجاوز العدد الإجمالي 20 ألفاً، وهو رقم لم يُسجل من قبل في هذا الوقت المبكر من السنة، منذ بدء جمع البيانات في عام 2018.