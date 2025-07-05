حكومة بريطانيا أعلنت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد لقاء لامي مع الشرع في دمشق

أعلنت الحكومة البريطانية، أنّها قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في أول زيارة لوزير الخارجية البريطاني ​ديفيد لامي​ منذ 14 عاما للبلاد، وذلك بعد لقائه الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ ووزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني​ في دمشق.

ولفتت الحكومة إلى أنّ "وزير الخارجية البريطاني لامي زار دمشق من أجل تأكيد دعم ​بريطانيا​ للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها"، معلنة عن "حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات عاجلة للسوريين".