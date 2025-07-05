الجيش الإسرائيلي: إصابة عاملين أميركيين في مركز توزيع المساعدات في رفح بعد إلقاء قنبلة يدوية

ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، "إصابة عاملين أميركيين في مركز توزيع المساعدات بعد إلقاء قنبلة يدوية على المجمع في رفح".
وسبق وأن طالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات من قبل "مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد مقتل أشخاص بشكل يومي بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها.
وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى آذار، حين أطبقت إسرائيل حصارها على القطاع، قبل أن تسمح بدخولها تدريجيا أواخر أيار، وتوزّعها "مؤسسة غزة الانسانية" التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.
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