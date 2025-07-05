الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال عنصر في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

زعم ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، "اغتيال عنصر في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله باستخدام طائرة مسيّرة في منطقة ​عيناتا​ في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي 4 غارات من مسيّرات في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​لبنان​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.