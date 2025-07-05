شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال لقائه وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير في دمشق، على "أهمية الدور الإسلامي في لبنان من خلال دار الفتوى بنشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي يحترم الآخر ويقدر الخصوصيات وتعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك بين شرائح المجتمع، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية".
وأكّد دريان وأبو الخير خلال اللقاء على "أهمية التشاور والتعاون والتنسيق بين العلماء السوريين واللبنانيين للقيام بدورهم الفاعل في تأصيل الهوية"، وجرى التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية والمصلحة العربية المشتركة.
وكان قد استهل دريان زيارته إلى سوريا بأداء الصلاة في جامع بني أمية الكبير في دمشق المعروف بالمسجد الأموي. وجال المفتي دريان والوفد في المسجد، كما زار جبل قاسيون.
كانت هذه تفاصيل خبر دريان أدى الصلاة بالمسجد الأموي والتقى وزير الأوقاف السوري: للتعاون بين العلماء السوريين واللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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